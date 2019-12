Veronica e la passione per la matematica, l’Università: “Dolore profondo”

“Con dolore profondo, l’Università Cattolica del Sacro Cuore esprime le sue condoglianze ai genitori e ai parenti di Veronica Cadei, studentessa accolta quest’anno nella grande famiglia del nostro ateneo a Brescia e scomparsa in modo improvviso e drammatico per una malattia”. Questo il messaggio del rettore dell’Ateneo, Franco Anelli, dopo la morte della studentessa 19enne di Villongo.

Giovedì mattina, in università, si è osservato un momento di preghiera. “L’intensità della commozione – si legge sul sito dell’ateneo – si accompagna a quella delle nostre preghiere e a un sentimento di sincera vicinanza a tutti coloro che oggi piangono la perdita di una persona cara. L’Università è in stretto contatto con le autorità sanitarie e ha seguito tutte le indicazioni giunte dai presidi medici, innanzitutto quelle per sottoporre a profilassi gli studenti del primo anno iscritti alla stessa facoltà di Veronica. Le lezioni in via Musei – specifica l’università – proseguono regolarmente poiché non ci sono motivi di contagio”.

Il decesso martedì mattina, agli Spedali civili di Brescia. Veronica abitava con i genitori – papà Paolo e mamma Debora Poli – e la sorella di 16 anni – Nicoletta -, in via Maroncelli a Villongo. Lunedì pomeriggio era in università, dove stava regolarmente seguendo le lezioni. Improvvisamente ha iniziato a sentirsi male. Un collega l’ha accompagnata al Pronto soccorso degli Spedali, dove i sanitari hanno deciso di ricoverarla, vista la febbre alta. In un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi, ma con il trascorrere delle ore il quadro clinico della ragazza si è aggravato, fino al tragico epilogo. La procura di Brescia ha disposto l’autopsia sul corpo della ragazza, in programma mercoledì per fare piena luce sulla cause della morte.