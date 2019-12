Abbiamo incontrato Nicolò Conti, in arte Baloo, un giovane di Nembro con una forte passione per la musica. Cantante, compositore, musicista, Baloo è stato autore di diverse canzoni fra cui Eagle, Pappa Reale e Miele, uscita proprio pochi giorni fa. Con la sua creatività cerca di farsi strada nel mondo della musica, distinguendosi dalla massa proprio grazie alle sue canzoni e composizioni.

Ciao Nicolò, innanzitutto mi sembra doveroso chiederti come mai tu abbia scelto questo nome.

In realtà è abbastanza casuale. All’inizio cercavo di fare combinazioni strane, invertire le lettere del mio nome, Nicolò, ma non usciva niente di interessante. Ho chiesto aiuto ad un mio amico e su battuta mi ha detto “chiamati Baloo”, all’inizio l’ho presa come battuta, ma poi questo nome mi è tornato in mente e mi sono partiti un po’ di viaggi, un po’ di collegamenti con “Pappa Reale” (singolo di Baloo, ndr.). Si collega anche al mio nuovo singolo “Miele”. È rimasto quello, mi son creato tutto il mio personaggio intorno. È nato casualmente.

Insomma, è nato molto a caso! E se ti dovessi chiedere chi sei, cosa diresti?

Sono un grandissimo appassionato di musica, suono da circa dieci anni, ho iniziato con il rap solo da quattro. Ho sempre studiato, fino a sei mesi fa frequentavo ingegneria, ma l’ho un po’ messa in pausa, per la musica. La musica è sempre stata molto importante nella mia vita e meritava di avere una chance.

Da dove nasce l’amore per la musica?

Da mio padre e mia madre. Mio padre è un insegnante di chitarra e mi ha insegnato lui le basi, mi ha spinto verso questo mondo.

Mia madre non è insegnante, ma ha sempre cantato, le piace cantare, le piace la musica. Ho iniziato a cantare con lei in macchina le canzoni di Robbin Williams. Entrambi mi hanno avvicinato al mondo della musica.

Qual è il cantante che ha più influenzato la tua vita?

Penso che si stato Billie Joe Amstrong, il cantante dei Green Day. Ho avuto una cotta assurda per i Green Day durante tutte le superiori. Guardavo, riguardavo i video dei loro live e io vedevo questo che cantava migliaia e migliaia di persone e tirava fuori tutta la grinta e spaccava tutto.

Quali sono le tue aspettative per il futuro e come ti vedi tra cinque anni?

Spero tanto di proseguire con la musica, mi piacerebbe tanto. Mi sto preparando un po’ più di strade. Oltre a musicista e cantante, mi sto appassionando al mondo della produzione e del mastering. Miele è prodotta, mixata, registrata e masterizzata completamente da me. L’obiettivo è quello di vivere di musica, nel mio studio a divertirmi una cifra.

Cosa ti spaventa di più nell’ambito musicale?

Penso che per riuscire a farcela bisogna metterci il 110%. Anche se stai mettendo l’ottanta per cento, non basta. Se uno su mille ce la fa e non ci sta mettendo il mille per cento non ci arriverà mai. Vero è, che se ci stai mettendo il mille per cento nella musica vuol dire che stai mettendo tutto te stesso lì e non hai un piano B. È un salto nel vuoto: dare il cento per cento e rischiare. Il mio piano B è lavorare nel campo della musica per quello sto imparando a mixare, a fare mastering… potrei diventare fonico!





Cosa ti piace delle rime e perché hai scelto di esprimerti così?

Le rime riescono a mettere in rilievo dei concetti, un concetto espresso con una rima è potente, se riesci ad usarle bene, a mettere insieme le parole giuste, riesci a creare una frase che può farti riflettere anche un’ora, perchè è un concetto enorme.

Cosa ti fa sentire vivo?

La musica!

Cosa ami e cosa odi della musica?

Amo come mi fa sentire qualsiasi cosa inerente con la musica, anche solo ascoltarla. La cosa che odio… è che è cosi difficile come mondo. È la sfida più grande.

Ho visto che fai anche remix come sulla canzone Imagine di J. Lennon e la cover che hai fatto di Sad! di XXX. Quale collegamento c’è tra le due canzoni? Come mai hai scelto proprio queste?

Sono influenzato continuamente da mio padre che ascolta continuamente musica classica, i Led Zeppelin, i Deep Purple, John Lennon. Dall’altra parte c’è il mondo esterno che ha altri tempi. Entrambi, visti nel contesto in cui sono vissuti, hanno dato un contributo enorme al mondo della musica. Bisogna essere aperti per capire nuove cose. Parallelamente al progetto rap, ho anche una band, ci chiamiamo “Mantra” e facciamo prog metal.

Il tuo nuovo singolo è “Miele”: come è nato?

Il testo ho iniziato a scriverlo nove mesi fa, volevo fare un seguito a “Pappa Reale”. Poi per un bel po’ di tempo sono stato bloccato, cancellavo e cambiavo lavoro. Poi nell’ultimo mese sapendo che avrei dovuto portare un pezzo al Bergamo Flow mi sono deciso e l’ho scritto nell’ultimo mese.

Chi, a tuo parere, ha più assi nella manica sulla scena musicale moderna?

Adesso, penso, ce ne siano due: Lazza, si gioca sempre le carte giuste e Tha Supreme, fenomenale.

Meglio la musica di oggi o di ieri?

Non penso di avere una preferenza. Oggi in macchina ho ascoltato i Pink Floyd, Ernia, Rkomi, Green Day. Fra oggi e ieri? Sia oggi che ieri!

Perchè mettersi in gioco e provarci?

Perché è un’esigenza. Andare avanti senza ascoltarla è impossibile, sento che devo farla!

Cosa diresti al te stesso di cinque anni fa?

Se guardo i progressi in questi anni direi “Vai avanti!”. Quello che faccio adesso, rispetto a cinque anni fa, sono ad un level up. Suono in una band prog metal, prima suonavo in una band di pop rock, era un genere comunque più accessibile. So mixare, fare masterizzare… tutte cose che cinque anni fa non sarei stato in grado di fare.

Perfetto, ora convinci i lettori di BGY ad ascoltarti!

Ascoltatemi perchè ci metto sempre il 100% in tutto quello che faccio, perchè penso di avere le potenzialità, perchè penso di avere le capacità giuste per portare un qualcosa di bello e… perchè ho più “Miele” di tutti.