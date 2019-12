“Un promontorio anticiclonico continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a venerdì. Nel contempo la posizione dell’alta pressione sul continente europeo farà affluire sulla Lombardia aria più fredda con temperature in sensibile diminuzione in pianura e con gelate diffuse”. Così afferma Stefano Nava del Centro Meteorologico Lombardo. Queste le sue previsioni per oggi e i prossimi giorni.

Mercoledì 4 dicembre 2019



Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque. Gelate sulla bassa pianura occidentale e nebbie in banchi specie lungo il corso del Po in dissoluzione in mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con qualche velatura in transito per nubi alte sui settori sud-occidentali (Oltrepò e pianura pavese). Nella sera-notte cielo parzialmente nuvoloso per l’estensione delle velature di nubi alte a quasi tutta la regione eccetto l’angolo nord orientale (alta Valtellina e contea di Livigno). Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in moderato calo o stazionarie e comprese tra 1°/4°C, massime in moderato calo e comprese tra 7°/10°C in pianura.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile. A 1500 metri da deboli a forti tra est e nord-est (raffiche fino a 50 km/h). A 3000 metri da deboli a moderati tra est e nord-est al mattino, dal pomeriggio da deboli a moderati da sud-est.

Giovedì 5 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso per estese velature di nubi alte ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto sulla bassa pianura dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso per velature di nubi alte. Nella sera aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-orientali della regione (Mantovano e Cremonese) con cielo molto nuvoloso o coperto entro la notte; altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra 0°/3°C, massime stazionarie e comprese tra 6°/11°C in pianura.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile. A 1500 metri da deboli a moderati tra est e nord-est. A 3000 metri da deboli a moderati tra est e sud-est.

Venerdì 6 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su bassa pianura centro-orientale ove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per nubi basse. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, nuvoloso su Cremonese e Mantovano. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, rimane nuvoloso o molto nuvoloso su Cremonese e Mantovano. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 1°/4°C, massime in moderato o lieve aumento e comprese tra 10°/12°C in pianura.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile. A 1500 e 3000 metri da deboli a moderati tra ovest e sud-ovest.