Serata dedicata ad Alda Merini a Costa Volpino

Nell’ambito del progetto “Take 5 – 5 passi per star bene” l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Costa Volpino in collaborazione con il periodico “Araberara“, organizzata una serata dedicata alla poetessa Alda Merini nel decimo anniversario della sua morte: “Non ho più notizie di me da tanto tempo”.

All’inizio della serata interverranno Roberto Moretti e Marinella Valoti dell’A.T.S. di Bergamo che illustreranno il progetto Take5 che vede tra i protagonisti il Comune di Costa Volpino.

Il titolo della serata, che si terrà all’auditorium Caduti del lavoro dalle 20.30, è tratto da una poesia di Alda Merini. Ci saranno interventi, lettura di poesie e ricordi personali, e ci sarà Ave Comin, la massima esperta e grande amica di Alda Merini

“Take 5 – 5 passi per star bene” è un programma nato sul modello realizzato nell’Irlanda del Nord dalla Belfast Strategic Partnership e dalla Public Health Agency, che coniuga la promozione del benessere mentale con quello con quello fisico, che l’ATS di bergamo ha deciso di far proprio