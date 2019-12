Santa Barbara, Vigili del fuoco in festa anche a Bergamo

Giornata di devozione e celebrazioni per i pompieri di tutta Italia. Non fa eccezione Bergamo, dove si rende omaggio alla patrona dei Vigili del Fuoco. “Santa Barbara – si legge nel sito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È patrona dei Vigili del fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa”.