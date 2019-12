Proposte per il Piano di Governo del Territorio, presentazione entro il 28 febbraio

L’Amministrazione comunale di Bergamo ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). I cittadini interessati a presentare suggerimenti e proposte al PGT possono trasmettere i contenuti attraverso il modulo telematico da oggi fino al 28 febbraio 2020.

Il Comune di Bergamo ha reso infatti noto sul proprio sito web che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in merito alla redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Le istanze sono da indirizzarsi al Sindaco in carta semplice in triplice copia da far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Bergamo o all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.bergamo.it, a partire da oggi 04/12/2019 fino al 28/02/2020.

Le proposte ed i suggerimenti possono essere presentati direttamente attraverso il sito internet del Comune oppure scaricando il modulo da compilare alla pagina: https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ar_lombar%3Apianificazione.urbanistica%3Bsuggerimento.proposte%3Bsegnalazione?source=24642

I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute verranno comunque prese in considerazione senza necessità di ulteriore conferma o presentazione.

L’avviso pubblico del Comune di Bergamo sarà disponibile sull’Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.bergamo.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Direzione Urbanistica, Edilizia Privata e SUEAP al numero di telefono 035-399574 oppure all’indirizzo mail pianificazioneurbanistica@comune.bg.it.