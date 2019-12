Poste: a Bergamo chiudono gli uffici di Celadina e piazza Sant’Anna

Riorganizzazione in vista per gli sportelli di Poste Italiane in città a Bergamo. Celadina e Sant’anna perderanno i loro sportelli, mentre Monterosso salva il suo. È questa la notizia che Poste Italiane ha confermato ieri, anche a seguito di un accordo con i sindacati di categoria, che lamentano dinamiche aziendali che creano difficoltà agli utenti e ai lavoratori.

“Sul territorio comunale ne resteranno attivi 14 – segnala Poste Italiane – di cui 4 aperti con orario continuato dalle 8,20 alle 19,05 dal lunedì al venerdì e dalle 8,20 alle 12,35 il sabato. Una presenza capillare e significativa”.

Sul piede di guerra Aldo Guarnone, responsabile della sezione cittadina di Fnp Cisl. “Apprendiamo che a livello nazionale è stata sottoscritta una intesa, sulla “riorganizzazione degli uffici postali”. Questo prevede la chiusura di alcuni uffici postali a Bergamo Città. Mentre stiamo discutendo di Città a Misura di Anziano, altri pensano altro. Sottolineo che Poste Italiane inonda i giornali di pagine, ovviamente a pagamento, per la promozione dei propri servizi finanziari. Facesse invece il proprio mestiere…”.