Pinocchio, solo una fiaba? L’illuminante intervento dell’insegnante di religione

“Pinocchio: solo una fiaba?” è l’interrogativo aperto alla conferenza di giovedì 28 novembre tenuta da Franco Nembrini, primo insegnante di religione laico della diocesi di Bergamo. Al cineteatro dell’oratorio Boccaleone di Bergamo, ha fornito una chiave di lettura al romanzo di Collodi perché “non c’è pagina, episodio o personaggio che non abbia significato profondo” ha specificato il relatore.

La rilettura proposta è quella della fine degli anni Settanta fornita dal cardinale Giacomo Biffi, già Vescovo di Bologna, nel suo libro “Contro Mastro Ciliegia”. Il commento teologico a “Le avventure di Pinocchio” del prelato è un’innovazione agli occhi di Nembrini poiché ha interpretato la storia di un burattino, un figlio che vuole diventare uomo, come una grande metafora della storia dell’umanità aderente al racconto che ne fa la Bibbia. Non a caso, l’opera collodiana è la più universalmente tradotta dopo il Testo sacro ebreo-cristiano. La straordinarietà risiede oltretutto nel fatto che l’apologia della cristianità sia stata scritta da un uomo il quale, pur essendo cresciuto in una famiglia molto devota e pur avendo frequentato scuole religiose, è comunque un laico. Per di più, l’autore ha inizialmente definito l’opera –letteralmente- una “bambinata” che aveva l’obiettivo di cogliere solo l’attenzione dei più piccoli, inconsapevole del miracolo che la sua scrittura aveva compiuto.

La chiave di lettura, fornita dal fondatore della scuola “La Traccia” di Calcinate, ha cercato di scorgere nei passi più importanti del racconto il paradigma del metodo educativo cristiano. All’origine un uomo, Geppetto, con la presunzione di trarre dal legno un figlio, proprio come nella Creazione biblica avviene la trasformazione ontologica della polvere nell’uomo che poi, per il grande mistero dell’escatologia finale, risorgerà in anima e corpo come Pinocchio diventa un bambino vero. Ripercorrendo la trama, Nembrini ricorda un aneddoto storico legato alla metafora della Croce: Collodi aveva interrotto la storia con l’impiccagione di Pinocchio alla quercia grande, ma, a causa delle proteste di migliaia di piccoli lettori, l’editore l’ha costretto a resuscitare il protagonista per proseguire la narrazione.

Tra i personaggi, Nembrini non ha potuto dimenticare Mastro Ciliegia, sintesi del razionalismo moderno ovvero di tutti gli errori della modernità in cui si crede che le cose capitino senza destino o origine. Nel nostro tempo, infatti, si tende a credere che tutto sia un caso inspiegabile con la ragione, invece il primo capitolo dimostra che la realtà è proprio un mistero grande, più grande del cervello, da mirare e contemplare perché può essere solo intuito. Da un lato quindi, il razionalismo che vorrebbe la realtà secondo i desideri dell’uomo, dall’altro la realtà stessa che non si lascia imbrigliare.

L’educatore quindi esorta i genitori: “La paura è la parola che caratterizza l’educazione del mondo moderno ed è un problema: imparate a vedere più che un pezzo di legno! Volete vedere che i vostri figli non sono solo gli antecedenti biologici e sociologici, ma sono bambini?” L’esempio fornito è quello di Geppetto, diminutivo di Giuseppe, come il padre di Gesù, che vuole fare del legno una creatura meravigliosa per sé e per il mondo. Altro emblema tra gli animali parlanti della storia è il Grillo che è proprio definito “Parlante” perché è la voce per eccellenza, la coscienza che, nonostante i tentativi di Pinocchio di sopprimerla, non muore mai e viene fuori solo quando è il momento necessario. Come conseguenza ai suoi peccati, come tutti i ragazzi, Pinocchio fa inimicizia con la realtà che sente contro di sé perché non ha più verità, né bene e neppure è bella; poi è in inimicizia con gli altri uomini che si rifiutano di aiutarlo e chiudono le loro porte; fino a giungere all’inimicizia con se stesso che possono essere risolte solo con l’intervento degli adulti che, come Geppetto di fronte alla porta di casa sbarrata, dovrebbero essere disposti ad arrampicarsi alla finestra pur di salvare i nostri giovani.