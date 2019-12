Notiziario Cisl: la Regione stanzia 170mila euro contro le truffe agli anziani

In questo numero del notiziario Fnp Cisl:

Novembre: mese contro la violenza

Novembre è stato il mese contro la violenza di genere. Caterina Delasa propone una riflessione rivolta contro la violenza sulle persone anziane

Lombardia: l’esercito dei caregivers

360mila caregivers in Lombardia si occupano di un familiare, malato grave o disabile. Molti di loro si dedicano a un anziano sopra i 65 anni, non autosufficiente: nella nostra regione, sono circa mezzo milione le persone bisognose di assistenza continua.

Manovra: settimana di mobilitazioni

Cgil, Cisl, Uil ritengono insufficienti le risorse previste nella manovra e si preparano a una settimana di mobilitazione con iniziative nei territori e tre manifestazioni nazionali aperte, che si svolgeranno a Roma, e una serie di iniziative a livello locale.

Dalla Regione un fondo contro le truffe agli anziani

Regione Lombardia stanzierà 170mila euro, da destinare ai Comuni lombardi, per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Il piano di comunicazione prevederà anche la pianificazione di spot pubblicitari dedicati alla prevenzione di uno dei crimini più odiosi, ricordando che è indispensabile, per gli anziani, non aprire mai la porta agli sconosciuti.