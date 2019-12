“Lombardia è giovani”, finanziati 5 progetti in provincia di Bergamo

Sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori: è questo l’obiettivo di “Lombardia è giovani”, il bando promosso da Regione Lombardia rivolto alle nuove generazioni.

Il provvedimento, sostenuto dall’assessorato allo Sport e ai Giovani, vede al centro 26 progetti provenienti da tutto il territorio i quali saranno cofinanziati con un contribuito complessivo di 900.000 euro.

All’interno della graduatoria finale è possibile notare anche la presenza di cinque programmi realizzati in provincia di Bergamo, i quali otterranno circa 142.645 euro.

“Questa nuova iniziativa ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono – ha sottolineato l’assessore Martina Cambiaghi -. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell’autonomia e sono utili per sviluppare le soft skills che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro”.

Fra gli interventi premiati dal bando vi sono in particolare quelli diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva valorizzando il protagonismo civico; promuovere progetti di educazione finanziaria focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità e a sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale.

“Tutte le iniziative presentate si realizzeranno in partnership con gli Enti del Terzo settore che operano nei Comuni e hanno come obiettivo l’inclusione sociale dei giovani che vivono, studiano, lavorano in Lombardia, attraverso forme di cittadinanza attiva”, ha concluso Cambiaghi.

Ecco i progetti bergamaschi:

‘Ci sto dentro’, Albino, 24.500 euro;

‘Tutti in Pista!’, Clusone, 20.916 euro;

‘(Bg+)² volontariato in rete’, Bergamo, 34.439 euro;

‘Facciamoci spazio…una rete per le giovani generazioni’, Casazza, 49.280 euro;

‘Ci vediamo?’ San Giovanni Bianco, 13.510 euro.