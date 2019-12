Gorlago, frontale auto-moto: 15enne in ospedale

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato all’ospedale Bolognini di Seriate a causa della ferite riportate in un incidente avvenuto a Gorlago nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre.

La dinamica è ancora da chiarire. Dalle prime informazioni pare che il giovane, M. L. le iniziali, a bordo della sua moto si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Punto guidata da un 61enne di Trescore Balneario.

È successo intorno alle 17.45 in via Bonetti, non lontano dal cimitero. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Seriate. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche la polizia dei Colli per i rilievi di legge.