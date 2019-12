Droni salvavita per consegnare farmaci: “Tra due anni anche in Lombardia”

Droni salvavita, capaci di trasportare farmaci in condizioni di urgenza. Arriveranno anche in Lombardia assicura Fabrizio Sala, vicepresidente del Pirellone, durante l’ incontro ‘Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto’, che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord.

La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. “Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali – ha spiegato Sala – mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza”.

Nel corso degli ultimi anni i droni non vengono più considerati solo degli apparecchi ludici, ma strumenti sofisticati, appositamente progettati anche per fini di importanza strategica: dal controllo di infrastrutture critiche alle operazioni di primo soccorso, alle ispezioni di luoghi sensibili. Tant’è che anche le Forze dell’Ordine hanno avviato processi di sperimentazione nell’utilizzo di droni per le operazioni di controllo del territorio.