Clusone, ecco la pista di pattinaggio. E tornano i voli in elicottero con Simone Moro

Pattinare sul ghiaccio a Clusone sarà possibile da domenica 8 dicembre: una grande novità per gli abitanti di Clusone e non solo. La pista di pattinaggio è stata installata al nuovo centro sportivo di via Don Bepo Vavassori.

La grande inaugurazione è prevista per domenica 8 dicembre; la pista resterà aperta per tutte le festività natalizie, fino al 12 gennaio. È possibile noleggiare i pattini e il costo di ingresso è di 5 euro.

Sempre per domenica 8 gennaio, sono in programma a Clusone i voli in elicottero con l’alpinista bergamasco Simone Moro.

Moro aveva già volato a Clusone nel dicembre 2018 e, visto il successo ottenuto con un numero altissimo di visitatori, l’evento è stato riproposto anche quest’anno.

I voli inizieranno alle 9.30 della mattinata: il ritrovo è fissato nel prato di fronte alla caserma dei carabinieri in via Brescia. L’ultimo volo è previsto per le 16 con un ospite d’eccezione: Babbo Natale, che si lancerà con il paracadute.