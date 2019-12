Clusone, deserto il secondo bando per la gestione del centro sportivo

Anche il secondo bando indetto dal comune di Clusone per la gestione del centro sportivo di Via Don Bepo Vavassori è andato deserto: non sono state presentate proposte.

Il comune seriano aveva indetto un primo bando nel mese di agosto senza però ottenere riscontro. Nel mese di novembre è stato pubblicato un secondo bando per la gestione della struttura: rispetto al primo bando, la base dell’asta era stata abbassata da 3.000 a 2.000 euro; inoltre era stata cancellata la manutenzione del campo che sarebbe stata affidata ad una società specializzata. Il termine per la presentazione delle domande era fissato per il 29 novembre, ma anche in questo caso il bando è andato deserto.

Il centro sportivo di Via Don Bepo Vavassori è stato ristrutturato e potenziato: l’inaugurazione si è tenuta nel mese di luglio 2019 con l’arrivo dell’Atalanta che per ben due settimane ha calpestato il manto verde della struttura seriana per svolgere la preparazione estiva. La struttura vanta anche la presenza di un campo in erba sintetica e un palazzetto polivalente.