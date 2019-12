Cenate Sotto, per evitare un frontale finisce fuori strada

Un grosso spavento ma nulla di grave per un 52enne finito fuori strada con la sua auto, una Lancia Y vecchio modello, a Cenate Sotto.

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre lungo via Nazionale, di fronte alla Gewiss. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Pare che il conducente della vettura, di origine ghanese, sia finito fuori strada per evitare l’impatto con un veicolo in sorpasso.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia dei Colli, oltre a un’ambulanza e a un’auto medica, ma l’uomo al volante dell’auto ha rifiutato le cure mediche.