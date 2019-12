Attività storiche, 38 in Bergamasca: “Tesori inestimabili del territorio”

Sono ben 38 le attività storiche di Bergamo e provincia premiate da Regione Lombardia. Si tratta di negozi, locali storici e botteghe artigiane con almeno 40 anni di attività alle spalle. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni: “Un riconoscimento ad attività storiche che rappresentano un tesoro inestimabile per Bergamo e la sua provincia. Botteghe che sanno abbinare sapientemente il ‘saper fare artigiano’ tipico dei maestri di una volta allo spirito di innovazione e di rinnovamento delle nuove generazioni. Luoghi magici, in grado di svolgere una strategica funzione di marketing territoriale, in grado di valorizzare il turismo ed attrarre visitatori, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità ed esperienze uniche”. In totale, in Lombardia sono 1.765 le attività insignite del prestigioso riconoscimento: nella Bergamasca sono 154 le attività storiche e di tradizione premiate nel corso degli anni.

