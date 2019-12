In alcuni punti della città qualcuno ha cercato di rimuoverli, senza grandi risultati. Anche a Bergamo hanno fatto la loro comparsa i manifesti anti immigrati con il volto di Laura Boldrini. Si notano in diversi sottopassaggi della città, nelle vicinanze di rotatorie e cabine elettriche.

“Pensa come vuoi, ma pensa come noi” è la scritta stampata sotto il volto dell’ex presidente della Camera. Più in piccolo, si legge un’altra scritta: “Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi”. Infine la firma: un simbolo con la misteriosa dicitura “Ministero della verità”, che rimanda al celebre romanzo 1984 di George Orwell.

Bergamo non è l’unica città dove sono comparsi i manifesti: in Lombardia si sono visti a Brescia e Mantova (dove tre giovani di 23, 24 e 29 anni sono stati denunciati dai carabinieri per imbrattamento aggravato). L’ipotesi principale è che provengano da ambienti di estrema destra.