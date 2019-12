“All together now” o Lilli Gruber e Pietro Bartolo dalla Bignardi? La tv del 4 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 4 dicembre su Canale Nove alle 21.25 spazio all’ultima puntata di questa stagione de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Mattia Santori, punto di riferimento del movimento delle “sardine”; il cantante Max Pezzali; l’imprenditore 2.0 Marcelo Burlon, tra i concorrenti di Pechino Express; il cantautore Lucio Corsi; il medico di Lampedusa Pietro Bartolo; e la giornalista Lilli Gruber.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la seconda stagione di “All together now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker che ha debuttato in Italia lo scorso maggio. Il set non cambia: J-Ax sarà il presidente del gigantesco muro umano composto da 100 giurati. I giudici, cantanti e professionisti del mondo della musica e dello spettacolo, avranno il compito di decidere chi, fra gli sfidanti, potrà proseguire la corsa verso la finale.

La trasmissione, che avrebbe dovuto cominciare a gennaio, è stata anticipata per subentrare alla fiction Oltre la soglia, che non ha riscosso molto successo in termini di ascolti. Le selezioni dei concorrenti si sono svolte ad ottobre mentre in queste settimane si stanno ultimando le registrazioni delle puntate.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Fratelli unici”, con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone.

Pietro è il fratello di Francesco ma per colpa di un incidente se lo è dimenticato. Francesco, invece, per colpa dello stesso incidente è costretto a ricordarsi del loro legame. Uomo affermato che non sa più come si ama l’uno ed eterno ragazzino l’altro, Pietro e Francesco hanno passato la vita a desiderare di essere figli unici ma il destino fa sì che siano obbligati a riscoprirsi fratelli e a scoprire, forse, anche l’amore.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Emanuela Grimalda, Riccardo Maria Manera e Alessia Debandi. Eros, che sta attraversando un periodo nero, riceve una proposta che potrebbe risolvere tutti i suoi problemi. Olivia, intanto, si sottopone a un esame di coscienza, al termine del quale decide di voler essere una persona migliore.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori, presenterà il documentario “Kashoggi, cronaca di un delitto”. Un’inchiesta sul mistero della morte del giornalista dissidente Jamal Kashoggi a Istanbul.

Su Tv8 alle 21.30 il talent show “X Factor 13 – La gara”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Oblivion”, con Tom Cruise; su Rai4 alle 21.10 “Cold Skin – La creatura di Atlantide”, con David Oakes; su La7D alle 21.30 “The women”, con Meg Ryan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Terremoto 10.0”, con Cameron Richardson; su La5 alle 21.10 “Non sono pronta per Natale”; su Iris alle 21 “L’allenatore nel pallone”, con Lino Banfi; e su Italia2 alle 21.30 “Ted 2”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Madonna and the Breakfast club”. Docudrama sugli esordi dell’icona pop Madonna, insieme alla sua prima band, i Breakfast Club.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “la replica del varietà “Ciao Darwin 6 – La regressione”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.