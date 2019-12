La miglior società, il miglior allenatore, due giocatori nella top11: a certificare una volta di più, se ce ne fosse bisogno, la straordinaria stagione 2018/2019 dell’Atalanta è stato nella serata di lunedì 2 dicembre il Gran Galà del Calcio italiano, organizzato dall’AssoCalciatori all’hotel Megawatt Court di Milano.

Una cerimonia che ha incoronato Cristiano Ronaldo come miglior giocatore della scorsa Serie A ma che ha visto l’Atalanta assoluta protagonista: la giuria di esperti ha reso omaggio alla cavalcata trionfale dei nerazzurri, con lo storico terzo posto che l’ha portata per la prima volta in Champions League.

Artefici dell’impresa Antonio Percassi e Gian Piero Gasperini, premiati come miglior società e miglior allenatore della Serie A: ai festeggiamenti si sono aggiunti anche Josip Ilicic e Duvan Zapata, inseriti nella top11 ideale della passata stagione.

Unico “assente” il Papu Gomez: lo splendido gol del capitano contro l’Inter era in lizza come miglior rete, riconoscimento poi assegnato (su votazione del pubblico di tifosi) a Fabio Quagliarella per il tacco volante contro il Napoli.

Ampio spazio anche per il calcio femminile, con le ragazze della Nazionale che hanno fatto sognare tutti nella loro cavalcata mondiale: la bergamasca Valentina Giacinti, bomber del Milan, inserita nella top11 rosa.