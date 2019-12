Villongo, muore a 19 anni: sospetta meningite

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nella piccola comunità di Villongo. Una studentessa di 19 anni, V.C., è morta martedì mattina, 3 dicembre, a causa di una sospetta meningite da meningococco.

La ragazza si trovava in università a Brescia, alla Cattolica, dove studiava matematica, quando lunedì pomeriggio ha iniziato a sentirsi poco bene. Per questo è stata accompagnata al pronto soccorso, dove è stata ricoverata con la febbre alta. Se inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi, nella notte la situazione è precipitata.

La giovane lascia nel dolore i genitori e la sorella. Anche il sindaco Maria Ori Belometti, informato della triste vicenda, esprime il suo dolore e vicinanza alla famiglia.

“Abbiamo attivato, attraverso le Ats competenti – spiega l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera – la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari della ‘Cattolica’ di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi. Non c’è nessun allarme – assicura Gallera – la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza”.

Mercoledì 4 dicembre è prevista l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.