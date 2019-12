Un caffè al volo…. senza lasciare traccia

Il caffè è un rifugio sicuro, una pausa, una virgola tra periodi. Meglio ancora, il caffè sono i perfetti tre puntini di sospensione: non troppo né troppo poco, il tempo si ferma il giusto necessario per lasciarci assaporare il caldo aroma che ci abbraccia e ci dà la carica per continuare. Che sia il risveglio, una pausa rubata o un intervallo nella giornata, il caffè è per noi come una boa al largo, una stanza segreta dove appartarci, soli in compagnia, per un piacere piccolo ma intenso.

C’è chi lo preferisce in tazza, spessa e con apertura ridotta per proteggere la crema, rigorosamente di porcellana che con la sua reazione uniforme alle variazioni di temperatura mantiene i profumi e permette che il caffè si raffreddi lentamente. C’è poi la scuola del caffè in vetro, per chi oltre al gusto vuol godere della vista e arricchisce la degustazione con le sfumature color nocciola ben visibili nella trasparenza dei bicchierini, decorati con la gustosa e spessa crema che accarezza le labbra. E poi c’è chi ama prolungare il piacere del caffè, chi preferisce farsi accompagnare dall’aroma in ogni dove, non solo in casa o al banco del bar ma, multitasking come si conviene, anche in movimento. Che sia espresso o americano, il caffè ci accompagna mentre passeggiamo o continuiamo le nostre attività, un appiglio sicuro di gusto e carica.

Ma come conciliare il bisogno di fare con la voglia di sorseggiare, senza perdere le caratteristiche di un buon caffè (e quindi di una buona pausa)? Fino a oggi, i contenitori d’asporto sono stati guardati con sospetto dagli amanti dell’aroma e soprattutto da quelli dell’ambiente, categorie che spesso s’incontrano. L’old school degli amanti del caffè disapprovava i bicchierini, né in vetro né in porcellana, dannosi per il gusto e non certo virtuosi per il riciclo.

MOGI Caffè ha pensato a quanti rispettano il valore di un buon caffè e amano l’ambiente, mettendo a punto una linea di contenitori “To Go” che mantengono tutte le caratteristiche di un buon caffè senza danneggiare il pianeta, perché completamente compostabili, dal bicchiere al coperchio.

Tre formati per ogni esigenza: 9 cl, 27 cl e 48 cl per portare l’aroma sempre con noi, nel rispetto delle persone e del pianeta, come da filosofia MOGI, per prenderci gusto, anche in movimento!