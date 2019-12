Sardine, ora tocca a Bergamo: venerdì 13 dicembre in piazza Matteotti

A Napoli le ‘sardine’ si sono contate: siamo 10mila. Hanno cantato Bella Ciao e Napul’è di Pino Daniele, ‘citato’ Eduardo e la sua pernacchia, amplificandola in migliaia di pernacchie in Piazza Dante. A Firenze per gli organizzatori le sardine erano invece in 40mila, e hanno ricevuto i complimenti anche di Mattia Santori, uno dei quattro ideatori della prima reunion a Bologna, quando si erano contate 15mila persone in piazza Grande. Centinaia di sardine erano anche a Cosenza, in piazza Santa Teresa. E a Pesaro, in piazzale Lazzarini.

A Milano, invece, nonostante la pioggia erano in 25mila a dire che il capoluogo lombardo “non si Lega”.

Sardine ovunque, anche all’isola d’Elba, ad attendere Matteo Salvini.

Ora tocca a Bergamo. C’è la data: venerdì 13 dicembre.

Dove? In piazza Matteotti, nel pieno centro cittadino. A che ora? Dalle 19.30.

Sul gruppo creato per l’occasione su Facebook si contano oltre 10mila iscritti. Chissà quante saranno, in piazza, le sardine bergamasche.