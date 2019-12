Referendum su Trenord, bocciata la mozione di Carretta

Non passa la richiesta del consigliere Niccolò Carretta, contenuta in una mozione regionale, di istituire un referendum sul contratto di servizio ferroviario in Lombardia.

“Dai Lombardi Civici Europeisti poche idee ma ben confuse – ha affermato il capogruppo della lega Roberto Anelli – dato che la mozione è lacunosa e priva della necessaria chiarezza sull’argomento. Si accenna alla sicurezza nelle stazioni, quando si tratta di un problema su cui né la Regione e nemmeno Trenord hanno competenza. Non si citano gli investimenti, che assommano a 3 miliardi da parte regionale e solo 180 milioni di euro da parte statale. Non si fa riferimento alle responsabilità sulla situazione e sulla mancanza di manutenzione da parte di RFI, che è la società proprietaria delle reti”.

Secondo Anelli “bisogna inoltre dare atto alla Lega e alla maggioranza che governa la Regione di non essersi mai nascosti dietro un dito e di non aver mai sottovalutato le criticità e i disagi subiti dai pendolari lombardi. L’arrivo dei nuovi treni – ha concluso il capogruppo – porterà certamente una minor frequenza dei guasti ai convogli e un maggior comfort ma non risolverà il problema dei ritardi, per il quale occorre un forte intervento da parte dello Stato, ovvero di RFI, per l’adeguamento e il potenziamento della rete ferroviaria”.

“In fondo questo affidamento a Trenord va da sempre bene a tutti – la replica di Carretta affidata ai social -. Tranne che a me, evidentemente. Pace, finché potrò non mollerò su questa mia battaglia”.