Mezzo pesante perde della terra: traffico difficoltoso sulla Francesca

Traffico difficoltoso sulla Francesca, nella zona di Zingonia, nella mattinata di martedì 3 dicembre. Sul suolo stradale, infatti, è caduto del materiale, prevalentemente terra, che dev’essere stato perduto accidentalmente da un mezzo pesante.

I problemi si sono verificati in via Europa, a Zingonia (nella parte del comune di Ciserano), all’incrocio per immettersi sulla via Francesca.

A causa di questa dispersione di terra è diventato ancora più difficile attraversare l’incrocio, uno dei più pericolosi della Bassa bergamasca.

Intorno alle 11.30 si è formata una coda, soprattutto nella corsia di coloro che si devono dirigere verso Verdello o verso la Strada Provinciale 42.