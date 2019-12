“Live Music”, all’Elav Circus concerto dei Pau Amma

Dopo il funk del Filippo Cattaneo Ponzoni Trio e l’alternative rock dei Blue Wit, è arrivato il momento della musica psichedelica. Sabato 7 dicembre alle 21.30 saliranno sul palco di Elav Circus i Pau Amma, progetto pop psichedelico di Bergamo.

Nati nel 2015, i Pau Amma (Giulio Mastropietro, Gregorio Manenti, Andrea Moriggi, Alessandro Seminati) si sono distinti nel panorama musicale bergamasco vincendo il concorso Nuovi Suoni live 2018. A maggio 2019 i ragazzi hanno raggiunto un altro importante traguardo, classificandosi tra i sei finalisti del concorso nazionale Musica da Bere, selezionata tra oltre trecento progetti provenienti da tutta Italia. Dopo l’uscita del videoclip del loro ultimo singolo, “Funicolare”, i Pau Amma si preparano per il loro primo live a Elav Circus.

Giovedì 19 dicembre, invece, sarà la volta di Juwana Jenkins, cantante, autrice e performer di talento in arrivo dalla grande Philadelphia.

Ingresso libero.

PAU AMMA

Pau Amma è un progetto pop psichedelico di Bergamo. Il sound, sospeso e sognante,

strizza l’occhio alla neo-psichedelia e a un certo cantautorato italiano a cavallo tra gli

anni ‘70 e ’80, con una cura particolare negli arrangiamenti e nella gestione delle

armonie. Groove ipnotici incastrati su un basso accattivante e presente sorreggono

progressioni e temi orchestrati da sintetizzatori, chitarre processate e da un cantato

lontano.

Nato da un’idea di Gregorio Manenti nel 2015, arriva alla formazione attuale nel

gennaio 2018 con l’aggiunta di Giulio Mastropietro, Andrea Moriggi e Alessandro

Seminati. A luglio 2018 la band vince il concorso Nuovi Suoni live. Lo scorso inverno

lavora alla produzione di nuovi brani e il 15 marzo pubblica il videoclip del singolo

“Shangai”. A maggio 2019 è tra i sei finalisti del concorso nazionale Musica da Bere,

selezionata tra oltre trecento progetti provenienti da tutta Italia.

A inizio novembre è stato pubblicato il videoclip del secondo singolo “Funicolare” con la

collaborazione di Dischi sotterranei, etichetta tra gli altri di Jesse the faccio, Roncea,

Pietro Berselli. Ora il gruppo è impegnato nella tournée invernale e pensa a nuovi progetti.

Elav Circus si trova a Bergamo in via Madonna della Neve, 3. Per informazioni: tel. 3711696607, inviare un’e-mail a elav.circus@elavbrewery.com oppure consultare il sito www.elavcircus.com