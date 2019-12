“Io, disabile in carrozzina, non posso viaggiare in treno per l’ascensore guasto”

C’è chi lo definisce un malato cronico. Parliamo dell’ascensore della stazione di Bergamo, spesso soggetto a guasti e lavori di manutenzione. Ne sanno qualcosa le persone come Orlando, 50 anni, residente in città: “Sono costretto in carrozzina, per questioni mediche ho bisogno di prendere il treno ma da parecchio tempo mi è difficile a causa dell’ascensore guasto”. La moglie, spiega, non riesce a guidare in autostrada e per lui spostarsi rischia di essere un’odissea.

Contattata Rfi spiega per le persone con disabilità o ridotta mobilità esiste un servizio di assistenza chiamato ‘Sala Blu’, per muoversi in sicurezza negli ambienti ferroviari. I servizi possono essere concordati telefonicamente – numero verde gratuito 800 90 60 60 (rete fissa), numero unico nazionale a pagamento 199 30 30 60 (rete fissa e mobile) oppure inviando un’email a SalaBlu.MILANO@rfi.it. La richiesta del servizio, per la stazione di Bergamo, deve essere effettuata almeno 12 ore prima.

Per quanto riguarda l’ascensore “quello sul primo binario sarà ripristinato entro la settimana – assicura Rfi -. Quello sul terzo binario, fermo per dei lavori ai marciapiedi, sarà riattivato entro Natale”.