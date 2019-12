“Flatliners – linea mortale”, quando tra i consigliati di Netflix non c’è qualità

No, non sto esagerando. “Flatliners – linea mortale” è pura spazzatura, dai titoli di testa sino a quelli di coda. La trama è di quanto più inutile, forzato, tirato per i capelli, senza capo né coda si sia mai visto. Gli attori, compresa la candidata all’Oscar Ellen Page, sono legnosi e artificiosi, quasi fossero stati scelti facendo “ambarabà ciccì coccò” ai provini e, come non bastasse, il tutto è mischiato in una sceneggiatura ridicola, a metà tra l’horror e il film di formazione (non un granché come commistione), con una morale finale degna di un film di supereroi di serie Z.

Prima di continuare con la recensione, che in realtà sarà più uno sfogo, visto che nessuno potrà mai ridarmi indietro i 110’ passati a vedere questo abominio, è però necessario che v’introduca nel magico mondo di “Flatliners”, spiegando la trama. Questa volta, a differenza degli altri episodi della rubrica ci saranno spoiler, se foste così malati da voler vedere questo film, mi dispiace per voi. Siete avvisati.

Courtney è una giovane studentessa di medicina, ossessionata dall’idea dell’aldilà e da ciò che avviene dopo la morte. Pertanto invita i suoi compagni a unirsi a lei per un esperimento in una stanza dell’ospedale in cui studiano. Usano la defibrillazione per fermarle il cuore per un minuto, registrando le attività del suo cervello, e poi rianimarla, assicurandoli che non sarebbero stati ritenuti responsabili di eventuali incidenti. Un’ideona insomma. Ma non è finita qui.

L’esperimento di Courtney ha successo e, incredibilmente, l’esperienza pre-morte della ragazza ha stimolato la sua mente a tal punto da farla diventare un genio, capace di dare esami senza il benché minimo sforzo e con risultati perfetti. “Perché? Come può essere anatomicamente accurata questa reazione?” Vi starete chiedendo a questo punto. Non lo so, sarò sincero, ma fidatevi che i problemi arrivano adesso.

I compagni di merende di Courtney, visti i risultati incredibili della ragazza, decidono a turno di seguire le sue orme, facendosi fermare il cuore per interi minuti per poi essere rianimati. Avete capito bene, questi si fanno letteralmente uccidere per prendere voti più alti all’università. Wow.

L’euforia però lascerà presto spazio all’inquietudine dovuta a visioni mostruose dei protagonisti, il cui oggetto è sempre il medesimo, il senso di colpa. Ellen Page, per esempio, sarà perseguitata dalla sorellina che, anni prima, era morta per via di un incidente stradale. E indovinate un po’ chi era alla guida ma stava prestando poca attenzione alla strada perché distratta dal cellulare? Esatto, proprio la Page, che ora non fa altro che vedere il cadavere della sorella in cerca di vendetta.

Così sarà anche per gli altri compagni di esperimento. Ci sarà chi è perseguitato dal bambino della sua ex fidanzata, che aveva abbandonato incinta pregandola di abortire, chi da un uomo che, dopo una puntura di medusa, era stato accidentalmente ucciso per via di un’errata somministrazione di farmaci e chi da una ex compagna di classe, a cui una dei nostri protagonisti aveva rovinato la vita mettendo, per gelosia, le sue foto in déshabillé su Internet. Sorvolando su chi morirà e chi no (anche perché sinceramente non me lo ricordo, pur avendolo visto due giorni fa) il tutto si concluderà con i protagonisti che, disperati, andranno da coloro che hanno ferito chiedendo semplicemente “scusa”.

Ora fermiamoci un attimo.

Ciò che ho appena descritto è senz’altro un gesto nobile e coraggioso e probabilmente se tutti noi, soprattutto con i tempi che corrono, fossimo in grado di dire più “scusa” che non “ho ragione” di certo le cose andrebbero meglio, ma capirete bene che certe volte la semplice manifestazione di dispiacere non può bastare a cancellare fatti gravissimi.

– “Hey ciao anni fa ti ho abbandonata incinta, scusami”

– “Ma figurati tranquillo”

– “Ciao non ci vediamo da anni, sono la tua ex compagna di classe, praticamente ho messo sul web i tuoi nudes perché ero gelosa, scusa tanto”

– “Ok figurati abbracciamoci”

Magari le battute non saranno proprio queste, ma vi assicuro che è ciò che succede. I ragazzi, mossi solo dalla paura e disperati, vanno a chiedere scusa sperando di essere perdonati e di fare pace con sé stessi. Fatto che, guarda un po’, succede sempre, senza intoppi. Dite che se un truffatore andasse dalle sue vittime per scusarsi, senza ovviamente ridare loro i soldi rubati, loro lo perdonerebbero senza sé e senza ma?

A detta del regista e dello sceneggiatore di “Flatliners” sì, ed io mi sto ancora chiedendo come abbiano fatto a trovare i fondi per questa cafonata.

Torno a dire, benché la morale finale sia qualcosa di scontato e vecchio, è bello ricordare alle persone come il pentimento, se sincero e disinteressato, possa essere il mezzo migliore per far pace con l’altro e, forse più di tutto, con sé stessi, ma è altrettanto sbagliato far credere alla gente che le scuse, senza gesti ulteriori, bastino.

“Scusa se ti ho ucciso per una leggerezza nella somministrazione di farmaci”

“Ma va tranquilla, no problem”.

No, non funziona così, e se per farmelo credere hai bisogno di ricorrere a mostri, teoria parascientifiche ed Ellen Page, significa che chi sta sbagliando sei tu.

Consigliato? Assolutamente no.

Battuta migliore: “Sono stata io a inviare le tue foto a tutta la classe, è colpa mia. Vorrei che accettassi le mie scuse”.