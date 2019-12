Si è sentito un deciso calo della temperatura, come d’altronde è naturale a dicembre. Vediamo cosa succedere sul fronte del tempo nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia con Stefano Nava e il bollettino del Centro Meteo Lombardo



ANALISI GENERALE

Da martedì l’espansione di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì. Nel contempo la posizione dell’alta pressione sul continente europeo farà affluire sulla Lombardia aria più fredda che farà sì che le temperature segneranno una forte diminuzione in pianura con le prime gelate diffuse.

Martedì 3 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto sulla medio-bassa pianura occidentale dove ci sarà nuvolosità variabile in dissoluzione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su settori occidentali ove sarà in parte nuvoloso ma con rapido passaggio a tempo più soleggiato. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra 3°/5°C, massime stazionarie e comprese tra 8°/10°C in pianura.

Mercoledì 4 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto su Alpi e Prealpi dove si potrà avere della nuvolosità irregolare in dissoluzione nel corso della mattinata. Gelate diffuse specie sulla pianura centro-occidentale, localmente anche su Mantovano e nebbie diffuse in dissoluzione in mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con qualche velatura in transito per nubi alte sui settori sud-occidentali (Oltrepò e pianura pavese). Nella sera-notte cielo parzialmente nuvoloso per l’estensione delle velature di nubi alte a quasi tutta la regione eccetto l’angolo nord orientale (alta Valtellina e contea di Livigno). Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in forte calo o stazionarie e comprese tra -2°/1°C, massime in forte o moderato calo e comprese tra 3°/7°C in pianura.

Giovedì 5 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso per estese velature di nubi alte ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto sulla bassa pianura dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso per velature di nubi alte. Nella sera aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-orientali della regione (Mantovano e Cremonese) con cielo molto nuvoloso o coperto entro la notte; altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve calo o stazionarie e comprese tra -3°/0°C, massime stazionarie e comprese tra 3°/8°C in pianura.