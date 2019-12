Ferretticasa e Zurich, accordo a tutela dell’acquirente

L’acquisto di una casa è una delle azioni più importanti della vita, una scelta consapevole e impegnativa che va gestita con tutte le dovute precauzioni e l’assistenza di professionisti del settore. Non tutti sanno, per esempio, dell’importanza della polizza assicurativa che tutela gli acquirenti al momento dell’acquisto, un dettaglio poco noto ma fondamentale nel momento in cui si sceglie casa.

In un periodo in cui il mercato assicurativo mostra un’eccessiva prudenza in merito, a causa di norme poco chiare, l’agenzia Zurich Grassi e il gruppo immobiliare Ferretticasa vanno in controtendenza e firmano un accordo da 30 milioni di euro a tutela degli acquirenti. L’accordo riguarda nello specifico le unità abitative attualmente in costruzione presso il nuovo quartiere City in Treviglio, nel capoluogo della Bassa bergamasca e andrà a tutelare gli acquirenti in caso di vizi e difetti costruttivi per dieci anni dopo la data d’acquisto.

Il prossimo lotto di lavori sull’ex area industriale prevede, da parte del gruppo Ferretticasa la costruzione di 70 unità immobiliari per 300 potenziali residenti. L’intervento sarà completato entro il 2021 e, nel frattempo, la società bergamasca grazie all’accordo esclusivo con l’Agenzia Zurich Grassi di Romano di Lombardia garantirà la copertura assicurativa della costruzione di tutte le unità abitative, rinnovando con convinzione una partnership attiva da qualche tempo e ora ampliata a una delle operazioni immobiliari più importanti della Lombardia.

“Siamo orgogliosi di aver concluso questo importante accordo che ha come obiettivo la tutela dell’acquirente. Zurich ha analizzato con attenzione il plesso immobiliare sia dal punto di vista architettonico che economico e ha rilasciato tutte le coperture assicurative; la compagnia ha inoltre predisposto che un ente terzo, certificato dallo Stato, svolga tutti i controlli durante le fasi del cantiere” – ha dichiarato Manolo Grassi, responsabile dell’omonima agenzia Zurich di Romano di Lombardia con cui Ferretticasa ha stipulato l’accordo, che aggiunge: “Grazie a questa importante partnership saremo al fianco di tante famiglie, garantendone la serenità in uno dei momenti più importanti della vita come l’acquisto della casa”.

Roberto Ferretti, consigliere Ferretticasa, aggiunge: “Comprare una casa è sempre un passo importante, chi ci sceglie ci rende partecipe di un grande progetto di vita. Conosciamo bene il valore della fiducia che ci viene accordata e ne facciamo tesoro. La scelta di un grande gruppo assicurativo come Zurich è la migliore tutela per i nostri clienti. Molti sono i fattori da valutare nel momento dell’acquisto, per noi Ferretti da più di 110 anni presenti sul territorio, la serietà e le tutele per i nostri clienti sono fondamentali. Un patrimonio netto importante, dal 2011 certificazione Dekra e la tradizione di famiglia che si tramanda da padre in figlio sono per noi la migliore garanzia”.

Nell’area City in Treviglio sono già stati inaugurati i primi locali commerciali. Complessivamente il quartiere si svilupperà residenziali nel corso dei prossimi dieci anni su cinque lotti, realizzando 600 nuove abitazioni per 2.400 abitanti.