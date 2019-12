“Dio esiste e vive a Bruxelles” o “Le Iene”? La tv del 3 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 3 dicembre RaiUno alle 21.25 trasmetterà la seconda delle quattro puntate della fiction “I medici nel nome della famiglia”, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Johnny Harris, Jack Roth e Giorgio Marchesi.

Andranno in onda due episodi intitolati “Fiducia” e “Innocenti”. Nel primo, giunto a Napoli con Bernardi, Lorenzo ha difficoltà a convincere il re Ferrante d’Aragona ad abbandonare l’alleanza con il Papa. E, mentre tenta di conquistare la fiducia del re, aiutato dalla bellissima e astuta Ippolita Sforza, Firenze è sotto assedio. Nel secondo, sono passati sette anni e Lorenzo, per chiudere i conti con il Papa, riesce a ottenere la firma di un trattato di pace. Ma nel frattempo, il conte Riario attacca la città di Ferrara, alleata di Firenze, sperando così di far saltare il trattato, inducendo Lorenzo a riprendere le ostilità.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del film “Dio esiste e vive a Bruxelles”, con Pili Groyne. Dio esiste veramente ed è una persona come tante altre che vive a Bruxelles. Deprivato della sua aurea divina, è un codardo patetico e odioso con la sua famiglia. Ea, sua figlia, si annoia a casa e, non sopportando di stare chiusa in un piccolo e ordinario appartamento di città, decide un giorno di ribellarsi contro il padre, manomettendo il suo computer e rivelando a chiunque la propria data di morte. In questo modo provocherà un caos improvviso e totale, durante il quale tutti cominceranno a pensare cosa fare con i giorni, i mesi e gli anni, che rimangono loro da vivere.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talks-how condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.20, invece, ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Come ti ammazzo il bodyguard”, con Ryan Reynolds; su Canale5 alle 21.20 “Wonder woman”, con Gal Gadot; su Tv8 alle 21.30 “Spider-Man: homecoming”, con Tom Holland; e su Canale Nove alle 21.25 “Caos calmo”, con Nanni Moretti, Alessandro Gassmann e Valeria Golino.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Last Knights”, con Clive Owen; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Golden yerars – La banda dei pensionati”, con Bernard Hill; su La5 alle 21.10 “Lettera di Natale”; su Iris alle 21 “Terra di confine”, con Robert Duvall; e su Italia2 alle 21.30 “Blu profondo”, con Saffron Burrows.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Michael Vartan. Andranno in onda tre episodi intitolati “La voce di Dio”, “Amore o amicizia” e “A cuore aperto”. Nel primo, Christina e Tom trascorrono la giornata con bambini disabili in visita all’ospedale. Bobby viene intervistato in merito a un articolo su James River. Nel secondo Camile scopre qualcosa su Miles che potrebbe cambiare la loro relazione in maniera drastica. Bobbie organizza una raccolta di fondi per il laboratorio di ricerca sul cancro. Nel terzo, Christina riceve una seconda opportunità dopo aver perso il suo lavoro all’ospedale. Camile e Miles devono prendere una decisione sul futuro della loro storia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Abito da sposa cercasi Palermo”.