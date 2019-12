Cross del Po, successo fra gli juniores per il bergamasco Paolo Putti

Si è chiuso con il successo di Paolo Putti la 19esima edizione del Cross del Po per l’atletica orobica.

Il portacolori dell’Atletica Bergamo ’59 ha concluso la prova dedicata agli juniores in 23’11”, distanziando così di oltre venti secondi Fabio Lusuardi (Calcestruzzi Corradini Excelsior).

Bergamaschi protagonisti anche nella categoria cadetti grazie alle prestazioni di Alessandro Morotti e Arianna Algeri che hanno contribuito al successo della Lombardia nella classifica a squadre.

Sul tracciato cremonese il portacolori dell’Atletica Brusaporto ha chiuso all’ottavo posto la prova maschile vinta dal trentino Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) davanti al padrone di casa Elmehdi Bouchouata (Asd Interflumina E’ Più Pomì) e al lecchese Mattia Adamoli (Unione Sportiva Derviese).

Discorso simile anche in campo femminile dove l’allieva di Sara Naso ha terminato le proprie fatiche in settima posizione la competizione conquistata da Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra) che in volata ha battuto la milanese Miriam Scerra (P.B.M. Bovisio Masciago).