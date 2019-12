Brusaporto, un rigurgito dietro la morte della bimba di 10 mesi

Sarebbe stato un rigurgito a causare la morte della bimba di dieci mesi a Brusaporto. È quanto emerge dall’autopsia effettuata martedì mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo da Luca Tajana, anatomopatologo dell’Università di Varese.

Confermata quindi l’ipotesi iniziale della disgrazia. La bambina sarebbe deceduta nel sonno per soffocamento causato da un rigurgito di cibo.

La tragedia si era consumata nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, quando la bimba era stata trovata senza vita dai genitori nella culla in cui stava dormendo.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo, coordinati dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, avevano effettuato i rilievi di legge all’interno dell’abitazione e avevano ascoltato mamma e papà, profondamente scossi per l’accaduto.

Il magistrato, per non escludere alcuna possibilità dal punto di vista investigativo, aveva comunque aperto un fascicolo a “modello 45”, senza ipotesi di reato, disponendo l’esame autoptico per avere un quadro il più possibile chiaro della situazione.