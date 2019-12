Arana: “Atalanta e Gasp non mi fan giocare, son pronto ad andare via”

Alza la voce Guilherme Arana, il difensore atalantino in prestito dal Siviglia, che finora ha collezionato solo quattro presenze in questa sua prima stagione nerazzurra, tutte in Serie A e nessuna in Champions League.

Proprio per il suo scarso impiego, in un’intervista a Estadio Deportivo il giocatore brasiliano ha tuonato contro società e allenatore: “Mi sento a disagio, club e allenatore non mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore”.

Poi un pensiero sulla sessione invernale di mercato: “Parlerò con i miei procuratori e valuteremo le offerte: farò altrettanto con la mia famiglia, questa volta non possiamo sbagliare”.