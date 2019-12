Ragazzi con sindrome di down: 20mila euro per inserirli nel mondo del lavoro

Incontri che aprono il cuore e rendono orgogliosi della mission benefica dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà.

Giovanni Licini e i collaboratori dell’associazione si sono recati nella giornata di venerdì 29 novembre nella sede cittadina di via Borgo Santa Caterina dell’Associazione Italiana Persone Down di Bergamo per la consegna della donazione ad una delle realtà da sempre legate all’Accademia.

I volontari hanno ascoltato interessati le storie di Laura, Rebecca e Lucia, attive nel mondo del lavoro grazie ad uno dei progetti che più ha a cuore l’ Aipd, “Lavoratori in corso 2019”, un percorso che li porta poi a inserirli in autonomia nella vita degli adulti, raccogliendo l’interesse dell’Accademia che ha così donato 20 mila euro per incoraggiare la crescita di questi ragazzi.

Il loro coraggio, la consapevolezza della loro realtà e la voglia di lottare per una vita normale come tanti altri coetanei, parole che scaldano il cuore e l’anima alla viglia del periodo natalizio.

L’associazione diretta da Elisabetta Scotti e i suoi ragazzi, protagonisti agli spettacoli dell’Accademia e ospiti al Tennis, sono uno dei punti di riferimento della stessa Accademia anche quando la beneficenza tocca ad altre realtà del territorio bergamasco.

“Negli ultimi 16 anni questa associazione è stata più volte nei nostri cuori, un rapporto che è andato oltre la donazione, visto che i ragazzi partecipano anche alle nostre iniziative e contribuiscono a darci una mano verso le altre associazioni bisognose -sono le parole di Giovanni Licini riferendosi ai rappresentanti dell’Aipd-. Fate un lavoro importante, inserire questi ragazzi nella società ed è bellissimo vederli integrati nel mondo del lavoro. E’ ormai da un po’ di anni che siete con noi, lo dobbiamo a voi e a tutti i vostri ragazzi! Lavoriamo sempre nella speranza che il nostro sforzo si concretizzi nel miglior modo possibile e con voi sappiamo che questo è una certezza”.

“Siamo sempre grati all’Accademia per l’interesse che anche questa volta ha dimostrato nei nostri confronti – ha detto la Presidentessa di Aipd Bergamo Elisabetta Scotti-: quello dell’Accademia è un supporto notevole che ci permette di andare avanti. Lavoriamo con questi ragazzi per portarli ad essere indipendenti nella vita di tutti i giorni, a vivere da soli e per fare quello è necessario che abbiano un lavoro. Anche quest’anno alcuni di loro sono stato assunti e ciò significa che il nostro progetto funziona e le aziende soprattutto apprezzano. Il risultato è questo dopo un lungo lavoro dei nostri professionisti, di educatori e volontari e grazie a realtà che ci sostengono come l’Accademia dello Sport per la Solidarietà”.