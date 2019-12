Nella notte l’ok all’aumento dell’indennità per i sindaci dei paesi sotto i tremila abitanti

Nella notte, e all’unanimità, è stato approvato alla Camera l’emendamento proposto dal Pd per aumentare la indennità dei sindaci dei paesi sotto i 3000 abitanti.

Ne dà notizia la deputata di Bergamo Elena Carnevali: “Ora sarà proporzionata all’85% dell’indennità dei sindaci tra 3000 e i 5000 abitanti, all’incirca sui 1.400 euro al mese”.

Lo Stato contribuisce con un Fondo di 10 milioni.

Inoltre, aggiunge, “anche per i presidenti di Provincia è stata introdotta l’indennità come i sindaci del capoluogo purché non coincidenti con esso o con il ruolo di sindaci di città metropolitana”.