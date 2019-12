Nek al Creberg per il suo nuovo tour

Nek arriva a Bergamo. Dopo il successo dello scorso settembre all’Arena di Verona per il suo ritorno live, martedì 10 dicembre alle 21 il cantante terrà un concerto al teatro Creberg. L’esibizione rientra ne “Il mio gioco preferito – European tour“, che farà tappa nelle grandi città europee portando questo artista nei principali teatri.

Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi (chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Max Elli (chitarre) e Silvia Ottanà (basso e synth).

Oltre due ore di concerto per circa 30 brani in scaletta, che spaziano dalle intramontabili hit come “Laura non c’è” e “Se io non avessi te”ai brani contenuti nell’ultimo album di inediti, “Il mio gioco preferito – parte prima”.

I biglietti per le date de “Il mio gioco preferito – European tour” sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Per informazioni: www.crebergteatrobergamo.it – tel. 035343434 biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Orari di Apertura da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19.Il giorno dello spettacolo la vendita apre 1 ora prima dell’inizio.

L’immagine di copertina e la foto all’interno dell’articolo sono di Andrea Brusa