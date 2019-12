Migranti, chiuso anche il centro accoglienza di Lizzola

Oltre ai centri straordinari di accoglienza di Capriate, Dalmine e Madone, nei giorni scorsi è stato chiuso anche il Cas di Lizzola a Valbondione. A darne notizia il vicesindaco Walter Semperboni: “Sabato il responsabile immigrazione della Cooperativa Fenice, Luca Blumer, mi ha contattato dicendomi che gli ultimi 6 ospiti a Lizzola sono stati trasferiti ed il centro è stato definitivamente chiuso.

Era il 2015 quando la vicenda del piccolo borgo sulle cime dell’alta Valle Seriana attirò l’attenzione dei media nazionali, complice la presenza di oltre 100 migranti a fronte dei 180 residenti che lo abitano tutto l’anno. “Ringrazio per la collaborazione la Prefettura, la senatrice Alessandra Gallone che con un interrogazione Parlamentare si impegnò per risolvere il problema e non ultimo il responsabile della cooperativa Luca Blumer”, aggiunge Semperboni.