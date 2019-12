Non bene la prima… Dicembre è iniziato con una domenica in grigio. Ora si parte con la prima settimana: scopriamo come sarà a Bergamo e nella provincia orobica con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Stefano Nava.

ANALISI GENERALE

La perturbazione che ha interessato la Lombardia nella giornata di domenica si allontanerà lentamente verso sud lunedì portando a un graduale miglioramento del tempo. Da martedì l’espansione di un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato almeno fino a mercoledì. Temperature in progressiva diminuzione a partire da martedì con gelate in pianura.

Lunedì 2 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su Varesotto, Comasco, Lecchese, Monza e Brianza, Milanese, Pavese, Val Chiavenna e bassa Valtellina, Orobie e Val Camonica ma con tendenza ad ampie schiarite nel corso della mattinata; altrove da molto nuvoloso a coperto con pioviggini o piogge deboli residue su Mantovano e Cremonese. Possibile qualche banco di nebbia o nebbia dove prevalgano le schiarite sulla pianura occidentale con visibilità intorno 200 metri. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, ma con nuvolosità medio-alta a tratti; su Cremonese orientale e Mantovano ancora irregolarmente nuvoloso con qualche debole residuo piovasco. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque con passaggio di velature per innocue nubi alte; da nuvoloso a molto nuvoloso con locali pioviggini su Cremonese orientale e basso Mantovano. Dopo il tramonto possibili banchi di nebbia sulla bassa pianura specie lungo il corso del Po con visibilità molto ridotta (intorno 200 metri).

Temperature: minime stazionarie e comprese tra 4°/7°C, massime in lieve aumento e comprese tra 8°/10°C in pianura.

Martedì 3 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque con possibili nubi basse sulla pianura occidentale in dissoluzione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso con locali gelate sulla pianura occidentale. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in moderato calo o stazionarie e comprese tra 0°/7°C, massime stazionarie e comprese tra 8°/10°C in pianura.

Mercoledì 4 dicembre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato ovunque con gelate diffuse specie sulla pianura centro-occidentale e nebbie (visibilità intorno 200 metri) in dissoluzione in mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con qualche velatura per nubi alte sui settori nord-occidentali. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso ma con estensione delle velature per innocue nubi alte a tutta la regione con nebbia (visibilità intorno 200 metri) tra Pavese, Lodigiano, Cremonese, bassa pianura Bergamasca, Bresciana e Mantovano specie lungo il corso del Po. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in moderato o lieve calo e comprese tra -2°/5°C, massime in forte o moderato calo e comprese tra 3°/7°C in pianura.