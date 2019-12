La Blu Basket tornata al PalaFacchetti e la pista di pattinaggio: Treviglio si fa bella

Palazzetto più pista di pattinaggio: Treviglio si scopre più bella ancora.

Quest’estate il PalaFacchetti era stato pesantemente danneggiato in seguito ad uno dei numerosi temporali che aveva flagellato la Bassa (e non solo). Da agosto i lavori sono partiti con lo scopo di far giocare la Blu Basket il prima possibile nel suo palazzetto.

Nel mese di ottobre il primo cittadino trevigliese Juri Imeri e l’assessore ai lavori pubblici Basilio Mangano avevano annunciato che per la fine di novembre il palazzetto sarebbe stato pronto. Gli ultimi lavori riguardavano la posa del nuovo linoleum, la rifacimento della copertura e, infine, il nuovo parquet e le tribune. E così nella giornata del 20 novembre, alla presenza delle più alte cariche dell’amministrazione trevigliese e della Blu Basket, di tifosi e giocatori, è stato tagliato il nastro che dà il via ad una nuova avventura.

Il Palafacchetti restituito alla Blu Basket dopo i nubifragi estivi

La prima gara della stagione nel nuovo PalaFacchetti è stata disputata domenica 1 dicembre tra la formazione di coach Vertemati e Tortona (con la vittoria degli ospiti).

Questa non è stata l’unica notizia lieta per il Comune di Treviglio. Infatti, sabato 23 novembre è stata inaugurata e ufficialmente aperta anche la pista di pattinaggio in piazza Setti.

L’iniziativa fa parte del programma Treviglio On Ice che vedrà numerosi eventi organizzati nella cittadina della Bassa durante il periodo natalizio.