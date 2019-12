“Grazie collega, offrendo il giro sulla ruota ai bimbi hai mostrato il vero lato dei vigili”

Regala orgoglio e sorrisi il gesto del vigile di Bergamo che ha offerto un giro di giostra a 40 bambini della materna in gita in città. Ecco cosa scrive Il Fuori Coro al sindaco Giorgio Gori e alla comandante della Polizia Locale Gabriella Messina.

Egregio signor Sindaco e illustrissimo Comandante della Polizia locale del Comune di Bergamo,

chi vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali e agenti della Polizia locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Abbiamo appreso dal quotidiano on line “www.bergamonews.it” che un agente del Comando di Polizia locale del Comune che voi rappresentate, durante il servizio, è stato protagonista di un gesto tanto bello quanto gradito e destinato alla gioia ed al sorriso di un gruppo di bambini in gita scolastica.

Infatti, un gruppo di 40 bambini in fascia di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, in gita per la tradizionale consegna nella chiesa dedicata a S. Lucia della lettera che loro stessi preparano, hanno avuto la compagnia di un “vigile” che li ha dapprima condotti nel loro compito di “istituto postale” per poi regalare loro, un giro sulla ruota panoramica installata davanti al palazzo comunale. Gioia, stupore e sorrisi da parte di tutti questi “pulcini” per un regalo tanto inaspettato quanto gradito.

Le maestre ed i bambini stessi, a giro di ruota ultimato, avrebbero voluto ringraziare il protagonista di tanto bel gesto ma purtroppo, il collega si era già allontanato per ottemperare ai suoi incarichi di servizio. Non sono mancati però i ringraziamenti delle insegnanti e dei bambini che con le loro risate gioconde, i loro occhi sgranati ed i loro visini sorpresi danno di questa bella storia anche un’immagine commovente.

Una bella storia che rende onore al collega che ne è stato protagonista, restituendo alla Polizia locale italiana, un’immagine di genuina leggerezza e bonomia che viene troppo spesso volutamente dimenticata da tutti coloro che ci vedono soltanto come inesorabili gabellieri del Comune, compresi in una veste rigida ed intransigente quando invece, dietro le nostre azioni ci sono la cura per la sicurezza ed il benessere della comunità e degli individui che ne fanno parte, a tutte le età e senza distinzioni come questo collega di Bergamo, con il suo gesto, ha ricordato a tutti. Una bella storia che ha concluso una giornata non meno bella per il collega e per quei bambini che avrebbero piacere di rivedere quel “vigile” tanto bravo e gentile.

Un grande collega aggiungiamo noi del Fuori Coro perché facendo ridere di gioia quei bambini ha reso più luminoso il mondo.

Siamo tutti orgogliosi e fieri di ciò che hai fatto, caro fratello della Locale di Bergamo perché non c’è cosa più bella nel mondo che vedere un bambino sorridere e sapere di essere stato la ragione di quel sorriso.

Sei un grande, Collega. Ancora bravo ed ancora grazie