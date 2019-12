Caso Yara, nuovo ospedale, Floating Piers… quale l’evento clou del decennio? Vota

Sono passati dieci anni dall’inizio del 2010. Un intero decennio si è chiuso. Sono stati anni di emozioni, di tristezza, di gioia e di sconforto. Di paura anche, a volte. Sono stati dieci anni di notizie.

Secondo voi, qual è stato l’evento più importante e significativo per Bergamo e per i bergamaschi in questo decennio che va a chiudersi?

Noi vi proponiamo quindici situazioni. Quindici notizie, tristi, allegre, positive o negative di cui vi abbiamo parlato dal 2010 a oggi.

C’è l’adunata del 2010, quella che ha portato a Bergamo oltre 100mila alpini per quattro giorni di festa indimenticabile. C’è il terribile caso di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate sopra rapita e uccisa la sera del 26 novembre 2010 dopo un allenamento in palestra.

C’è l’apertura del nuovo ospedale di Bergamo, inaugurato proprio all’inizio del 2013. E c’è la proclamazione a santo di Angelo Giovanni Roncalli, il “nostro” Papa Giovanni XXIII.

C’è la riapertura dell’Accademia Carrara dopo sette anni di lavori, avvenuta il 25 aprile del 2015. E c’è la grande operazione che ha portato l’Italcementi, storico marchio made in Bergamo, sotto la guida del colosso tedesco Heidelberg (28 luglio 2015).

Vi abbiamo ricordato la festa dell’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio per il passeggero numero 10 milioni, il 18 dicembre 2015. E vi abbiamo ricordato anche la magia di Floating Piers, la passerella sospesa sulle acque del lago d’Iseo ideata dal maestro Christo inaugurata il 18 giugno 2016.

C’è il brutto incidente aereo che la mattina del 5 agosto 2016 ha visto protagonista un cargo Dhl all’aeroporto di Orio al Serio. E c’è la grande notizia delle Mura venete di Bergamo diventate, il 9 luglio 2017, patrimonio mondiale Unesco.

Vi abbiamo ricordato anche i due ori olimpici conquistati nel febbraio del 2018 da Michela Moioli e Sofia Goggia. E vi abbiamo ricordato l’orribile omicidio della 44enne Stefania Crotti, uccisa il 17 gennaio dall’ex amante del marito che ha poi cercato di far sparire il cadavere dandogli fuoco.

E poi tre news più felici: il ritrovamento della “Resurrezione di Cristo“, un capolavoro del Mantegna (da 30 milioni di euro) rinvenuto all’Accademia Carrara il 22 maggio 2019; l’Atalanta per la prima volta della sua storia in Champions League, il 26 maggio 2019 dopo il 3-1 sul Sassuolo; la rielezione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori (27 maggio 2019), impresa mai riuscita a nessun altro primo cittadino a Palazzo Frizzoni.

Votate diteci, secondo voi, qual è stato l’evento più significativo del decennio a Bergamo.

