Brescia, dopo la sconfitta con l’Atalanta esonerato Grosso: torna Corini

E’ ufficiale: Eugenio Corini torna alla guida del Brescia. Nel pomeriggio di lunedì il tecnico che era stato esonerato il 3 novembre ha avuto il colloquio decisivo con Massimo Cellino. Il seguito al faccia a faccia, il Brescia ha quindi esonerato Fabio Grosso che ha guidato le rondinelle soltanto per tre gare.

Domani pomeriggio il primo allenamento del Corini-bis. “Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un ‘nuovo’ allenatore e un ‘nuovo’ presidente – si legge nel comunicato pubblicato sul sito del club in cui ci sono anche i ringraziamenti per Grosso ed il suo staff – uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia calcio”.