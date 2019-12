Autocarro si incastra nel sottopasso dell’Auchan

Un autocarro si è incastrato nel sottopasso in uscita dal supermercato Auchan di via Carducci a Bergamo nella mattina di lunedì 2 dicembre.

L’autista del mezzo non si è accorto della segnalazione che indicava l’altezza del sottopasso e con il proprio autocarro è finito proprio contro la soletta. Un colpo molto forte che ha richiesto anche l’intervento dei medici del 118 per l’autista, anche se le sue condizioni non sono preoccupanti.