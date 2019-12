“Auto danneggiata in Città Alta, mi aiutate a trovare chi è stato?”

Pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, Marianna Ghislandi, che domenica in Città Alta si è ritrovata l’auto danneggiata e ora cerca il responsabile:

“Buonasera, volevo chiedere se si poteva fare qualcosa per trovare il mascalzone che ieri girava come un pazzo per Città Alta. Questa in foto è la macchina che ho trovato lungo viale delle Mura quando sono uscita dal lavoro domenica alle 18.

Se qualcuno ha delle informazioni su un’auto vecchia simile all’Alfetta 33 o alla Bmw3 anni ‘80 con delle strisce tipo zebra sulla parte destra e che andava verso città bassa (così mi ha detto un testimone, che purtroppo non è riuscito a prendere la targa), mi faccia sapere per piacere visto che chiunque sia stato è poi scappato”.