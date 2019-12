Almenno, segnalata droga nei parchi: scattano controlli su baby consumatori

Tutto è partito da alcune segnalazioni su alcuni giovani, in parte minorenni, soliti consumare sostanze stupefacenti in alcuni parchi e giardini pubblici di Almenno San Salvatore, in particolar modo nei pomeriggi del fine settimana. Le famiglie, in particolare, si sono rivolte alle forze dell’ordine lamentando di non poter frequentare i parchi con i loro bambini, visto il perdurare della situazione.

Per questo sabato pomeriggio, 30 novembre, il personale della Sezione “Antidroga” della Questura di Bergamo ha effettuato un apposito e mirato servizio nel paese della Valle Imagna, al fine di appurare la veridicità e la fondatezza della notizia.

L’attività ha confermato quanto segnalato: all’interno di due diversi giardini pubblici, uno dei quali non distante da un istituto scolastico, sono stati identificati e controllati circa 15 giovani, molti dei quali ancora minorenni. Due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente: un giovane del 2001 di 3 grammi di hashish, mentre un minorenne del 2002 di 4,3 grammi di marijuana e 2,4 grammi di hashish. Per queste ragioni, sono stati condotti in Questura e sanzionati.