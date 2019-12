Ladri raffinati all’enoteca di Bolgare: via 180 bottiglie di champagne

Ladri raffinati e buongustai quelli che hanno preso di mira l’enoteca B-Wine di Bolgare.

In vista delle feste han pensato bene di rifornirsi di vini pregiati, champagne in particolare: dal negozio in pieno centro hanno infatti portato via trenta classe di preziose bollicine francesi. Centottanta bottiglie per un valore di oltre settemila euro.

Ma il danno maggiore per il titolare dell’enoteca in via Don Rovaris è l’inferriata distrutta dai ladri per entrare a far razzia: un danno che si aggira sui diecimila euro.