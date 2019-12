La aggredisce e le ruba la borsetta con 1200 euro: arrestato in autostrada

Quando gli agenti della Stradale di Seriate l’hanno fermato per un normale controllo, è parso nervoso. Una volta aperto il bagagliaio ecco scoperto il motivo: una borsetta con 1200 euro rubata a una donna dopo averla aggredita.

Per questo motivo S. F., 37enne di origine marocchina, è stato arrestato alle 21.30 di sabato 30 novembre lungo l’autostrada A4, nel territorio bresciano di Ospitaletto. Tre ore prima, a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), aveva atteso una 59enne all’uscita del maneggio dove lavora come impiegata.

La donna aveva in mano una borsa con all’interno l’incasso della giornata, circa 1200 euro in contanti. Il 37enne l’ha aggredita, spintonandola e e rifilandole uno schiaffo, per poi sottrarle la borsetta con il denaro e fuggire a bordo di una Renault Clio. L’auto a bordo della quale è stato fermato dagli agenti seriatesi.

I poliziotti sono risalti alla vittima grazie a un documento trovato all’interno della borsa. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo in passato aveva lavorato proprio in quel maneggio e che era stato licenziato in seguito a strani ammanchi dalla cassa.