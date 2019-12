Coppa del Mondo, bronzo per Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison

Podio sorprendente per Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella terza tappa di Coppa del Mondo.

Sulla pista di Hong Kong la coppia della Valcar-Cylance Cycling ha conquistato il bronzo nella madison femminile, superate soltanto dalla Nuova Zelanda e dalla Danimarca.

In grado di trovare subito un ottimo feeling, il duo azzurro ha avuto modo di sfruttare sia le progressioni della giovane toscana che lo spunto veloce della 20enne di Brembate Sopra, giocandosi un risultato di prestigio sino agli ultimi giri.

Decisivo è stato il successo nel penultimo sprint che ha consentito alle portacolori del team di Bottanuco di tenere a debita distanza il Belgio.

È sfuggito invece per pochi centesimi la medaglia per Davide Plebani nell’inseguimento a squadre: schierato in compagnia di Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, il 23enne di Sarnico ha chiuso la “finalina” in 3’56”698 alle spalle della Svizzera dopo un ottimo avvio.

Grazie al risultato ottenuto, i ragazzi di Marco Villa hanno consolidato il secondo posto in classifica generale, una posizione che potrebbe consentire loro di ottenere il pass per i Giochi Olimpici.

Discorso diverso invece per il quartetto rosa che si è dovuto accontentare della quinta posizione finale.

Seconde in qualificazione, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno fermato il cronometro in 4’29”545, peggiorando di quasi tre secondi il tempo realizzato in precedenza e fermandosi al primo turno.

In campo bergamasco buona prestazione per l’alfiere dell’Eurotarget-Bianchi-Vittoria, settima nello scratch e influenzata dalla marcatura imposta dalle avversarie, mentre Miriam Vece non è andata oltre i sedicesimi nella velocità individuale.

Foto Italia Team