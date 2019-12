Bocelli da Fazio o lo speciale su Ornella Vanoni? La tv del 1° dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 1° dicembre RaiUno alle 21.25 trasmetterà la terza delle sei puntate della fiction “Pezzi unici”, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Marco Cocci.

Andranno in onda due episodi intitolati “Le disgrazie non vengono mai sole” e “Le verità nascoste”. Nel primo, Lapo, un ragazzo con alle spalle un passato difficile e una situazione familiare disastrosa, viene preso in simpatia da Vanni, che riconosce in lui un grande talento come falegname. Anche Valentina è riuscita a stabilire un bel rapporto con lui, ma una notizia improvvisa manda in crisi Lapo. Nel secondo, mentre Vanni è in crisi perchè Chiara sembra essere decisa a rendere definitiva la loro separazione, la bottega rischia di chiudere se non verranno eseguiti dei lavori per rendere i locali a norma.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Andrea Bocelli che proporrà in anteprima mondiale e appunto, in esclusiva alla Rai, Return to love (Christmas Version) in una speciale e inedita versione accompagnato da un coro gospel.

Su RaiTre alle 21.20 la prima delle due serate musicali “In arte Ornella”. Pino Strabioli dedica questa puntata a Ornella Vanoni, una delle protagoniste della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese, che ha saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile. La cantante racconterà la sua carriera e la sua vita, parlando dell’infanzia, della famiglia, degli amori e delle delusioni.

Su Canale5 alle 21.20 la quarta e ultima puntata della fiction “La caccia. Monteperdido”, con Megan Montaner, Alain Hernàndez, Francis Lorenzo, Carla Diaz ed Ester Expòsito. Sara ottiene delle importanti informazioni dall’interrogatorio di Ismael. Intanto, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata, Ana scappa di casa e tutto il paese si mobilita per ritrovarla. Rafael, nel frattempo, viene arrestato dalla polizia e accusato di sequestro e omicidio. Sara non è però del tutto convinta della sua colpevolezza.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Il fuggitivo”, con Harrison Ford; su Canale Nove alle 21.25 “Fantozzi subisce ancora”, con Paolo Villaggio e Mileva Vukotic; e su Rai4 alle 21.10 “Child 44 – Il bambino n. 44”, con Tom Hardy.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “In fondo al bosco”; su La5 alle 21.10 “Una tata per Natale”, con Emmanuelle Vaugier; e su Iris alle 21 “Montecristo”, con James Caviezel.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “I tesori segreti del Sud Africa – De Hoop, la riserva della speranza”. La catena montuosa del Drakensberg che racchiude l’altopiano dell’Africa meridionale, copre oltre 1000 km di campagna sudafricana. Ha le vette più alte in Africa a sud del Kilimangiaro.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary e Sara Drew. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Dove sono tutti”, “Non è affar tuo”, “Va solo molto peggio” ed “E’ come tornare a casa”. Ne primo, Meredith e Maggie scoprono che il processo di Alex è stato cancellato. Nel secondo, Owen si deve occupare di una donna giunta in pronto soccorso pericolosamente avvolta nel filo spinato. Nel terzo, la Kepner inizia a destreggiarsi, non senza difficoltà, nel ruolo di primario di Chirurgia generale. I suoi colleghi però non condividono la sua scelta di aver accettato l’incarico. Nel quarto, De Luca e Riggs ricoverano una donna che soffre di un evidente squilibrio mentale.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del talent show “Amici celebrities, condotto da Maria De Filippi; su Real Time alle 21.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.