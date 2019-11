“Un referendum per decidere se rinnovare il contratto a Trenord”

Sulla possibilità di indire un referendum, il consigliere regionale Niccolò Carretta era stato chiaro anche in passato: “Se l’attuale situazione di Trenord dovesse persistere, non escludiamo che in futuro si possa dare parola ai cittadini per chiedere loro un giudizio sul trasporto ferroviario”. Evidentemente la situazione non è cambiata, tant’è che martedì 3 dicembre la proposta sarà sul tavolo di Regione Lombardia.

Il gruppo Lombardi Civici Europeisti – si legge nel testo dell’ordine del giorno – “impegna il presidente e la giunta regionale a promuovere un referendum consultivo (come già successo per l’autonomia della Lombardia, ndr) circa il rinnovo o meno del contratto di servizio tra Regione Lombardia e Trenord per l’effettuazione dei servizi di trasporto regionale”. Non solo, il documento fa anche riferimento alla promozione, anche in via sperimentale, dell’affidamento del servizio “tramite gara aperta anche a soggetti europei, selezionando alcuni lotti di particolare interesse nella suddivisione dell’appalto”.

La proposta è stata lanciata sabato 30 novembre, simbolicamente davanti alla stazione di Bergamo, meta ogni giorno di migliaia di pendolari. “I comitati e i sindacati di settore – prosegue il documento – denunciano con forza e da anni la scarsità di investimenti nel parco rotabile, nella carenza di organico del personale Trenord, nella manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema trasporti oltre che del grado di affidabilità del servizio” tra “frequenti soppressioni, disagi e guasti ai sistemi di condizionamento”. Per questo ritengono “doveroso e urgente per Regione Lombardia ascoltare le continue richieste di un cambio circa la gestione e la qualità del servizio regionale ferroviario”.

Lo stesso ordine del giorno sarà sottoposto all’attenzione in diversi comuni della provincia, su iniziativa di diversi consiglieri e liste: Alzano Lombardo, Bergamo, Caravaggio, Levate, Mapello, Seriate, Stezzano, Sotto il Monte, Romano di Lombardia e Treviglio.